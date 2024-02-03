國會議長之爭，「綠白」互槓誰主動「喬龍頭」，還揚言上法庭還原真相。政治評論家謝寒冰痛批，民眾黨過去說公開透明，根本是騙人的！擺明了就是其實「你也要喬事情，只是條件不合而已」，以後不要再告訴我們，你們多清高，你們也是可以接受喬的啊！而且你們正在喬，只是沒喬成而已，

國會議長之爭，「綠白」互槓誰主動「喬龍頭」，還揚言上法庭還原真相。醫界大老陳永興主動出面稱1月31日接到民眾黨主席柯文哲來電提合作，但民眾黨則抖出是有稱代表民進黨高層的中間人牽線，柯文哲才回電陳永興。

最後根據陳永興聲明，因為民進黨希望游錫堃當院長，請黃珊珊作副院長；民眾黨希望黃珊珊當院長，請民進黨推非新系的人選作副院長，雙方沒有共識而作罷。

柯文哲的說法是，他於晚間10點將民眾黨線上會議決議回傳陳永興，內容是「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原訂計畫，副院長的選舉我們會看院長選舉再來決定」。

對此，政治評論家謝寒冰3日在中天電視《週末大爆卦》認為，這件事好笑的在於，兩邊都很想「喬」；且柯文哲平常都講「公開透明」，請問一下這件事情公開透明在哪裡？如果民進黨沒有公開過程，民眾黨會主動告訴大家中間很多人來喬？根本不會。民眾黨過去說公開透明，根本是騙人的！

謝寒冰直言，民眾黨平常講的很清高，都公開透明，都不喬，結果私下還不是喬的很高興。照理說陳永興來喬的時候，應該立刻公布對記者說，現在民進黨透過人來喬，但是民眾黨的立場就是，不用來喬，不接受私下喬，但為什麼還喬？

謝寒冰點出問題，中間人來的時候，民眾黨還找人去核實身分，如果不想喬，還核實別人身分？柯文哲又為何要見中間人？隨便什麼人都見？擺明了就是「其實你也要喬事情，只是條件不合而已」。這次如果民進黨答應黃珊珊當正的，副的無所謂，只要不要蔡其昌不要新潮流，隨便挑，「你們就答應了，不是嗎？不就是這樣的意思？」

謝寒冰批民眾黨，不要再告訴我們，你們多清高，你們也是可以接受喬的啊！而且你們正在喬，只是沒喬成而已，整件事情就是沒喬成。