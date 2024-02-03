新一屆立法院日前開議，三黨不過半的態勢下，國民黨韓國瑜、江啟臣順利當選正副院長，外界選前多從政治角力分析選情，而塔羅牌老師艾菲爾從命理角度大膽預言「游錫堃，勝」，結果大翻車，引來大批網友到臉書洗版。艾菲爾也出面回應，「虛心接受批評，謝謝粉絲們」，不過也貼出自己曾預言「姓名有『日部首』容易發生意外」，以及陳昭姿因投廢票請辭黨團幹部的新聞，似乎想證明自己還有可信度。

知名塔羅牌老師艾菲爾曾在2021年徐若瑄捲入王力宏出軌風波時，預言徐的婚姻撐不過三年，而徐若瑄在去年宣布離婚、結束九年婚姻，讓許多網友稱讚預測精準。

但艾菲爾上月23日在臉書發文，以姓名學角度算韓國瑜、游錫堃的姓名，並綜合兩人生日推算，大膽在留言區斷言「游錫堃，勝」，引發網友關注。但最終選舉結果是由韓國瑜當選，預言大翻車。

而2月1日選舉結果出爐後，點進艾菲爾臉書，原文章只顯示「目前無法查看此內容，會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容。」疑似已經刪文。

有不少網友湧入其他貼文底下留言，大酸「怎麼刪文了，讓大家笑笑啊」、「預測失敗一定又是阿共的陰謀啦」、遭網友諷刺「二選一還錯」、「還有人敢找你算命？」、「之前都矇對」、「猜錯的刪，猜對的留，永遠都對，我也可以是大師」、「政治本不該亂預測，踢到鐵板，活該」、「你不是說韓國瑜不會當選嗎？你要不要初一燒香拜拜，順便把牌燒了」。

艾菲爾也在1日晚間在留言回應，「虛心接受批評。謝謝粉絲們」。而艾菲爾似乎為證明自己還有可信度，2日在臉書發文，引述自己上月28日曾預言，「姓名有『日』部首，今年容易發意外」，而民眾黨立委陳昭姿就因為立法院長投票時汙染選票遭記廢票，請辭黨團幹事長，「昭字：日部首。命理巧合，請大家參考」。