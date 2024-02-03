俄烏戰爭即將邁入第三年，但近期，烏克蘭總統澤倫斯基與武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）不和的消息甚囂塵上。美媒《華盛頓郵報》2日報導指，烏克蘭政府已向白宮通報，澤倫斯基決定撤換扎盧茲尼，白宮官員既不支持，亦不反對，認為這屬烏克蘭總統的主權決定。

《華盛頓郵報》引述一名烏克蘭記者表示，澤倫斯基已經簽署解職令，但未正式公開，並正與外國夥伴就事件進行磋商。外界猜測一旦扎盧茲尼被革職，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）或陸軍總司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）可能接任。

近日有報導指，扎盧茲尼與澤倫斯基在一系列問題上出現分歧。烏克蘭傳媒報導，澤倫斯基2日召開最高統帥部會議，討論有關無人機生產、前線局勢和能源等問題，會上聽取扎盧茲尼及前線指揮官匯報。

澤倫斯基與扎盧茲尼積怨多年，前者覺得後者有政治野心，二人在關鍵軍事議題亦有分歧。有報導指他們1月29日開會討論今年烏軍徵兵人數時曾爭執，扎盧茲尼要求徵兵50萬人，但澤倫斯基不同意，因為烏克蘭欠缺資金支付士兵，目前大規模動員18至27歲男性亦是不可取。會上，澤倫斯基向扎盧茲尼表明他已被革職。

烏軍自2023年6月開始的反攻攻勢未能突破俄軍防線。英媒分析稱，烏克蘭的夏季反攻行動失敗，導致了澤倫斯基和扎盧茲尼之間的關係緊張。

2023年11月，扎盧茲尼在接受媒體採訪時表示，他認為俄烏衝突已經陷入了僵局，並呼籲西方提供新的援助。但幾天後，澤倫斯基就公開反駁了這一說法。他當時稱，每個人都會感到疲倦，但這並不是僵局，西方國家新提供的F-16戰鬥機可能帶來突破。

烏政治評論員庫希認為，如果不解除扎盧茲尼的職務，澤倫斯基將向烏各界傳遞出「軟弱」的訊號。為了保持對政局的控制，澤倫斯基可能最終被迫做出解職決定。

烏總統辦公室顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）2月1日在電視節目中的談話，似乎也暗示了扎盧茲尼的命運。他說，烏總統作為最高統帥對整個戰局承擔全部責任，有權做出任何決定，不受政治影響。

波多利雅科同時稱讚GUR局長布達諾夫布達諾夫對戰場態勢掌控能力。他表示，布達諾夫能夠對前線局勢做出預測並制定應對策略，「這是作為某個部門負責人的最佳表現」。