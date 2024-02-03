新北國三生割頸案去年12月發生後，網友成立「孩想陪你長大」聯盟，發起連署修改少年事件處理法，並在今（3）日上午舉辦擁抱孩子日活動，受害學生父親出面提三點聲明，包含樂見新北市府推動校園安裝呼叫鈴、廣設中繼學校，以及評估審視現行少年事件處理法，「希望孩子是最後一個犧牲者」。

孩想陪你長大聯盟今天舉辦擁抱孩子日活動，新北市議員呂家愷、黃淑君都到場參與。呂家愷說，今天是很沈重的活動，「我們應該要正視很多問題，希望大家聲音可以被政府聽見，不管是中央還是地方」，他希望中央可以正視這問題，來積極修法改善，權利很重要、人權也很重要，但怎麼在人權和暴力間找到平衡點，這才是大家站出來為孩子發生的基本訴求，並說他的孩子也剛出生，希望他未來在成長路上是被保障的，「安全是最重要的，其他權利我覺得都是之下」。

黃淑君則說，其實訴求很簡單，就是中央修法、地方也有相關配套措施，「這是不管藍綠，我相信所有民意代表、所有家長孩子關心的」，她說，她的兩個孩子也很小，家長都很擔心孩子在看不到的地方過得怎麼樣，「這些孩子的逝去，都讓我們重視社會安全網的建置、還有學校如何落實」，她也提到，法律太過強調人權、太過於注意周延每件事情，過程就讓悲劇不斷發生。另外她也希望新北市能夠落實校園輔導機制，現在的心理諮商太少、價格太貴，希望更多單位重視這個議題。

受害學生父親則在新北市前民意代表石一佑陪同下現身，並由石一佑代替他發表三點聲明，包含認同新北市教育局未來將在校園廣設呼叫鈴、並希望此一政策推廣至全國，以及希望政府聽到呼籲，對高風險孩童在返回校園前有中繼點可以適應，並由師長評估他們是否適合重返校園，還有最後希望新科立法委員審慎評估少年事件處理法。受害學生父親說，他前陣子聽到現在孩子犯罪率成長4倍非常驚訝，盼能夠過這三點聲明讓政府聽到心聲，「心情還很沈重，希望孩子是最後一個犧牲者，也希望未來台灣孩子都能快樂成長、平安長大」。

委由服務處工作人員到場的議員江怡臻則在活動後發聲明，指出希望透過活動，不要讓少事法修法的聲音沉下去，「儘管賴清德總統當選人尚未表態，但未來希望有更多立法委員看到這樣的呼籲進而推動修法，我在議會也會就聯盟呼籲的親子輔導機制、第一線人力不足等的部分努力，讓校園安全得到更多保障」。