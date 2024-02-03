高市府運發局於3日舉辦「YaBi!2024幼兒滑步車push bike邀請賽」，共吸引300名滑步車小選手一同在首度開放的高雄旅運中心旁高雄港區18號碼頭飆速競技。（高市府運發局提供／洪浩軒高雄傳真）

配合燈會冬日水樂園系列活動，迎接黃色小鴨回歸高雄愛河灣，高市府運發局於3日舉辦「YaBi!2024幼兒滑步車push bike邀請賽」，共吸引300名滑步車小選手一同在首度開放的高雄旅運中心旁高雄港區18號碼頭飆速競技。

「YaBi!2024幼兒滑步車push bike邀請賽」呼應黃色小鴨回歸高雄，成功完賽的選手不僅可以拿到完賽證明外，還可獲得官方正版授權的黃色小鴨浴巾衣，此外特別設計環繞帳篷的曲折長賽道，由高處俯瞰，可以發現帳篷頂是拼成1隻小鴨。

高市府運發局表示，這次賽事有許多家庭來比賽兼賞鴨，小將們紛紛戴上小鴨帽子及飾品參賽，有來自車隊的選手穩定發揮拿下前3名，也有2歲小選手轉錯彎，讓賽道旁的家長緊張大喊幫選手指引方向。

這次除了滑步車正賽可以參與外，還有親子體適能闖關賽，有趣味飛鏢、俄羅斯方塊、親子高爾夫、足球、同心協力等5個關卡，考驗親子默契與運動能力，周邊也有規畫話劇表演、市集以及音樂演出等，讓寬闊的港區成為小朋友的遊樂園。

高市府運發局長侯尊堯表示，不少來看黃色小鴨的民眾都以家庭為單位，希望透過賽事讓更多家庭動起來，所以在正賽之外還特別設計親子體適能闖關，讓家長們也可以一同參與。