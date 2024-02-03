女星孫藝真與玄彬在《愛的迫降》中因戲生情，決定廝守終身於2022年3月結婚，婚後生下寶貝兒子，]被稱為韓國演藝圈的神仙夫妻檔，經常被捕捉到私下低調恩愛畫面。近日有不肖建商以孫藝真與玄彬的名號來賣房，兩人不忍透過經紀公司發聲。

近日有房產建商打著模範夫妻孫藝真與玄彬名號，將兩人當成活招牌稱「玄彬、孫藝真CP曾來看房」，藉此吸引想買房客人，結果竟意外成功引發消費者討論，消息發酵後，經紀公司VAST娛樂接到許多來電詢問，公開發聲：「太多人來問了，我們向玄彬求證，他說沒去看過房子，因為最近育兒太忙了」。

不過，對於公益相關事情，夫妻兩人經常高度關注公益活動，愛心不落人後。去年12月，為了幫助需要被緊急保護的棄嬰、病童，夫妻兩人合捐了1.5億韓元（約新台幣352萬元），期望這些捐贈的款項，可以真正用在需要幫助的孩子身上，將其作為耶誕祝福。今年1月，孫藝真出席的第一個活動，也是為了慈善義賣會首公開露面，義賣會銷售收入，將全額捐給非營利團體，目的是為了幫助殘疾人士度過困難生活。