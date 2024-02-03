民眾黨主席柯文哲3日回新竹市出席新竹小草感恩會，並聽取支持者的意見與疑問。（陳育賢攝）

民眾黨主席柯文哲3日回新竹市出席新竹小草感恩會。（陳育賢攝）

民眾黨主席柯文哲3日回新竹市出席新竹小草感恩會，柯文哲向小草志工們表示，經過這次選舉，民眾黨要泡沫化已經不容易了，而他分析民眾黨支持者特色是中間、年輕與高教育，很像新加坡的人民行動黨、很像菁英政黨，如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。

柯文哲昨天下午出席在新竹市東區關東市民活動中心舉辦的小草感恩會，會中他也跟大家說明與分析此次選舉成敗關鍵與未來民眾黨需要改進與努力的方向，除了黨要有自營網路媒體外，也要成立相關協會，同時他也已請專業公司分析每個投開票所的選票結構，要深入研究選民的投票行為。

他也給小草們信心喊話說，他認為台灣民眾黨從現在看起來要泡沫化已經不容易了，因為他已經增長到22％的支持率了，當然這次是因為總統候選人的關係，把那個硬拉上來了，但是他覺得慢慢的這個力量大概已經形成了，在台灣的政治上，以歷史的眼光來看，民眾黨現在已經佔領1個戰略的優勢，如果你不支持國民黨、不支持民進黨，你已經沒有其他的可以選了，只剩下台灣民眾黨，這是很重要的。

他說，投完票後他去了解民眾黨在全國拿下最高票的前10個票箱，結果最高票的票箱竟然是在金門大學，第2是澎湖科技大學，第3是台中市的南屯，再來7個都是在新竹科學園區。

柯文哲說，民眾黨的支持者有幾個特色，是屬於中間的、年輕的、高教育的，一般來講高教育也隱含著高收入的，美國曾對民眾黨研究，認為台灣民眾黨很像新加坡的人民行動黨，很像菁英政黨，我們要從這個菁英政黨看要怎麼出發，它在整個社會裡面有369萬票，但它還不足以過半當選，不過，其實如果規定說有念大學的才可以投票，我們已經贏了。

他指出，以前有個年輕人，他的口氣是很鄙夷的口氣，他說，我們的未來為什麼要給老人跟沒有讀書的人決定，當然他的講法不對，有一點優越感，不過民主政治，當時為何設定1人1票是有他的理由，這叫保護弱勢，因為他們就是在社會上比較弱勢，所以在選票上就1人1票均等，避免他被社會邊緣化，他個人還是肯定民主政治在這世界上的重要，因此也不要去抱怨，如果是說40歲以下的、高學歷的，其實我們在這場選舉，我們就贏了。