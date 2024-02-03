驚！物流車加油突冒煙 疑電池電線老化肇禍

嚇死人！彰化市彰興路二段１處加油站昨天發生車輛加油時冒煙的驚悚事件，1輛物流車加油時，後車廂突然冒出濃煙，幸好物流人員見狀立即將車輛駛出站外，發現後車廂的電池接頭處冒煙，隨即將狀況排除，才解除虛驚。

這起物流車在加油站冒出濃煙的事件發生在昨天上午9點多，1家物流公司的物流車車燈故障，該公司派遣另1輛物流車要前去救援時，發現車子油料不足，遂先開往加油站加油。

不料，當該輛物流車駛入加油站後，後車廂的電瓶疑似因接頭處的電線老化短路，突然冒出濃煙，並導致整個貨櫃濃煙密布，景象驚人。

車內人員見狀嚇到立即將後車廂打開排煙散熱，馬上將車輛駛出站外，以避免發生更危險的狀況。

物流人員將車輛停放在加油站外的安全處後，發現是後車廂的電瓶車在冒煙，查看確認是電池接頭處用膠布張貼的地方出狀況，立即將其移除，及時解除1場危機。

當事物流人員說，有可能是因為電池的電線老化，造成短路冒煙，幸好很快就發現不對勁，看到後車廂不斷冒出濃煙，因為當時車子在加油站內，為了安全起見，立即將車子開出加油站外。