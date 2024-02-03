北市信義區商圈近來出現外籍人士與民眾搭訕，以可猜中數字的魔術手法進行表演，或佯稱可以為民眾祈福，事後向民眾索取報酬，令人不堪其擾。

一名林姓男子日前在信義百貨商圈，遇上印度籍35歲男子GURPREET和40歲PHTAY，2人先藉故林男面相很有福氣將他攔下，再聲稱會讀心術，要林男在白紙上寫數字，揉成紙團後讓2人猜數字，後續又聲稱要替林男祈福，最後向林男索取500元，林男無奈付錢後報警提告。

信義分局三張犁派出所接獲110報案後，警方趕赴現場，林男向員警當場指認2人，並指2人收取500元後仍持續糾纏，要求帶他們至服飾店購買衣物，警方將2名印度男帶回調查，2人雖道歉歸還500元，並承諾不再來台，但訊後仍被依強制、詐欺罪移送偵辦。

信義分局表示，近期接獲110報案，指稱有外籍人士在在信義商圈周邊隨機找路人搭訕，假借展示讀心術的話術詐騙民眾，許多被害人因未曾遇過類似事件，因此多會勉為其難配合給錢；分局已在商圈週遭加派警力加強巡視以遏止亂象。