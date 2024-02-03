大陸浙江台州一名官員因為積欠債務，為了騙取保險金，用毒殺害新婚妻子，昨天（2日）上午被執行死刑。據了解，罪犯將20毫克河豚毒素，裝填進2顆珍珠粉膠囊中，誘騙是保養品妻子服用。

據大陸媒體《澎湃新聞》報導，當地警方於2020年9月14日接到報警稱，一名女子在台州灣新區一處公寓內死亡。經查，死者姓王，34歲，是當地一家書店員工，經法醫調查是中毒身亡。

王女同事表示，事發3天前死者王女突然請假，而事發當天因為聯繫不到她，於是來到其所在社區找人，在物業陪同下，打開王女家房門發現其已在家中死亡。

經調查，凶嫌為王女的丈夫戴盧民，其原為台州市自然資源與規劃局幹部，命案發生時兩人領證才約2個月，且戴男曾有過一次婚史。直到案發，雙方家人都不知道兩人已經結婚。據檢方指控，戴盧民因炒股、炒虛擬貨幣而欠下260多萬元（人民幣，下同），與王女結婚時，就已有殺人騙取巨額保險金的惡念。

實際上，戴盧民早在2020年4月26日，就讓妻子通過網上投保了一份保額為200萬元的定期壽險。在保險90日免賠期即將到期後，戴盧民於同年7月20日與王女結婚，4天後讓王女將保險受益人從其父親變更為配偶。

據指控，自2020年6月開始，戴盧民通過5名女性朋友2次網購珍珠粉膠囊、5次網購河豚魚乾、4次網購河豚毒素；2020年9月11日，戴盧民將20毫克河豚毒素裝填進2顆珍珠粉膠囊中，隔天讓妻子在不知情的情況下服用該毒膠囊，且在對方反映嘔吐的情況後，再次要求服下第二顆毒膠囊，最終導致妻子死亡。

報導指出，戴盧民2022年因犯故意殺人罪一審被判處死刑，二審維持原判。台州中院今年2月2日通知，罪犯戴盧民已於昨天（2日）上午被執行死刑。