子宮頸癌作為女性常見的癌症，只要發現得早，治癒率其實相當高，若定期接受子宮頸抹片檢查，就能及早揪出異常。一名媽媽透露，近日確認罹患子宮頸癌，沒想到婆婆聽到後竟稱，會得這種病一定是因為她會跟別的男人上床，誇張的言論連公公都聽不下去。

一名母親昨（2）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，到婦科回診看先前的檢查報告後，確認罹患子宮頸癌，沒想到婆婆得知此事後，竟用台語罵「妳就會跟別的男人上床，才會得那個病」，讓她的3個孩子、老公、小姑及公公全都無言以對。

「問我會不會怕？會啊！」該名母親說，雖然自己得知罹癌後也很害怕，但卻只能害怕1分鐘，不然先生跟孩子們會更擔心，「不說了，先去梳妝打扮，老公要帶我去吃大餐，因為今天是我的結婚紀念日，這是原本的行程，祝福我自己，一切治療都平安順利」。

其他網友也紛紛獻上祝福，喊「祝福你平安順利通過考驗」、「加油，早日康復」、「祝早日康復，我也是別的癌一期，過了3年、每3個月追蹤一次，心情很重要，加油」、「乳凸病毒，老公也應去檢查一下，避免反覆感染」、「可憐又沒知識也沒常識的婆婆」、「好心情可以戰勝病魔！祝褔你！過來人給你的忠告」、「自己多放鬆，有好心情才會有好體力去對抗壞東西」。