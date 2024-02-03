1對男女於1月23日攀爬池有山，男失溫送醫，被搜救人員順利救下山，2人未投保登山險，沒有初級緊急救護能力與證照，至少開罰2萬元；本月2日有7人登雪山，1女因高山症發作送醫，該隊有救護證照，但未投保，台中市消防局依法開罰，10天已裁罰2件。

台中市消防局指出，7人登山隊進行雪主線3天行程，當天在369山莊休息，其中1名49歲曾姓女隊員，因出現高山症反應，請求消防局協助，最後由消防救援人員背負到登山口，經送醫後無大礙。

「雪東線」為《台中市登山活動管理自治條例》所列管特殊管制山域，曾女等7人登山隊，其中1員因有CPR＋AED證照訓練證明，經確認後可為緊急救護證明，另未辦理「登山綜合保險」，將依違反自治條例裁罰，可處1萬元以上到5萬元以下罰緩，對被救護送醫的曾女索取搜救費。

消防局於1月23日獲報，陳姓男子與陳姓女友人攀登池有山，2人迷路，陳男失溫，台中市消防局緊急派人上山，24日清晨找到2人，直升機將2人吊掛下山，2人因無初級緊急救護能力與證照、未投保，遭罰2萬元，須付搜救費。

消防局呼籲，民眾登山前應攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧、地圖、照明設備、哨子、定位及通信器材，包括無線電、GPS、手機、衛星電話，及個人藥品等；經過危險陡峭路段，如崩壁、碎石坡行走，要特別小心，避免跌落。