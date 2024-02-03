基隆市的人口受少子化影響，自2004年開始一路下滑，雖然市府祭出生育獎勵金，出生率仍無法止跌，不過最新統計，2023年底基隆市人口數36萬2255人，較2022年略為增加729人，是19年來首度止跌回升，據市府分析，可能是疫情期間回國的人數增加，以及新建案遷入，使人口數微幅回升，但出生數仍遠低於死亡數。

據了解，基隆市人口數最高峰是2004年39萬3337人，從此一路下跌，平均7至8年就下跌1萬人，至2018年跌破37萬人。市府為鼓勵生育，2012年開始發放生育獎勵金，生1胎發1萬元，2015年再度調高到生1胎發2萬元。

然而基隆育兒福利措施雖然越來越好，但全國出生率低的趨勢下，基隆市人口出生數仍抵不過死亡數，2022年底已經下探到36萬1526人，原本預估去年底就會跌破36萬人，不過根據最新統計，2023年底基隆人口數36萬2255人，還比前1年小幅回升了729人，是19年來首度止跌回升。

基市府強調，近2年基隆市出生數還是遠低於死亡數，死亡數將近是出生數的一倍，2022年出生數1607人、死亡3798人；2023年出生1352人、死亡3695人。

基市府說明，去年的人口遷入數略有回升，可能是前2年疫情，逾2年未回國就被強制遷籍，國門開放後，民眾陸續回國；此外，基隆這幾年也有新建案推出，在其他縣市高房價下，吸引雙北民眾來基隆置產，才可能導致去年遷入比遷出增加了3000多戶，使基隆人口數暫時止跌。