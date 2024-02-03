「黑人」陳建州因捲入性騷風波，就鮮少出現在幕前，不過他把重心放在家庭上，近日在韓國被偶遇，一家四口出遊，似乎已走出陰霾。

黑人先前和「范范」范瑋琪帶著家人到日本沖繩旅遊，近日又在韓國被偶遇一家四口到遊樂場玩樂，而他被認出來後，還大方跟路人打招呼，心情看似沒有受到影響，而一旁的范范則把自己包裹的緊實，只露出雙眼。

大牙去年指控黑人性騷擾，他不滿和妻子范范提出民事訴訟，要求賠償新台幣1000萬元及刊登道歉啟事，後來撤回民事訴訟，反控告大牙妨害名譽，不過檢察官認定大牙並未故意捏造虛偽事實，罪證不足，獲不起訴處分，而黑人官司敗訴後，他也遭網友出征。

而前「微風女神」郭源元在大牙勇敢站出來後，也出面控訴陳建州性騷，雖然她沒被告，但是承受很大壓力，收過訊息恐嚇跟死亡威脅，但更多的是鼓勵的私訊，讓她感到溫暖，而她在沉寂的時間埋頭創作，日前也發表新書。

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