農曆新年將至，大安警方深入市場、廟宇等地宣導防詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

農曆新年將至，大安警方深入市場、廟宇等地宣導防詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

農曆春節將至，民眾忙著採買年貨、禮品，或前往廟宇祈求新的一年平安，北市警大安分局特別深入各市場及廟宇進行識詐宣導，希望以親切的互動加深民眾反詐騙的基本認知，提升防詐意識，讓宣導的成效能夠擴大遍及各年齡層。

大安警方鎖定傳統市場、廟宇、里民活動中心等人潮聚集處，發送文宣及紅包袋，並由員警手持宣導牌穿梭於市場中，與民眾近距離接觸，宣導最新識別詐騙及防制詐騙技巧。

員警特別提醒民眾，近期各式詐騙中仍以投資詐騙為多，且被詐金額多半可觀，在投資理財方面，切勿輕信高獲利、穩賺不賠的投資管道，應先向金融機構或專業人士諮詢，並謹慎評估投資風險。

大安分局表示，春節年假網路上多會有各式住宿、餐券、機票等禮券促銷活動，詐騙集團會看上民眾節省的心態，於網路社群刊登低於市價的各項票券，民眾應多加小心，審慎判斷真實性，在沒有看到實體票券前，不要輕易匯款，如遇到可疑可撥打 165 反詐騙專線諮詢。