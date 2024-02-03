2日在美國德拉瓦州多佛空軍基地，美國陸軍抬靈柩小隊成員抬著約旦陣亡士兵遺體的靈柩。（路透）

位於約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍前哨站「Tower 22」，1月27日晚遭一架無人機攻擊，造成美軍官兵3死40傷。美東時間2月2日傍晚，美軍開始對敘利亞和伊拉克境內受伊朗支持的武裝組織目標進行空襲，以報復約旦美軍基地遭到的無人機致命襲擊事件。

美國中央司令部（CENTCOM）的聲明說：「美國中央司令部軍隊在伊拉克和敘利亞針對伊朗伊斯蘭共和國革命衛隊（IRGC）聖城軍及相關民兵組織進行了空襲。美軍打擊了超過85個目標，使用了大量飛機，包括從美國起飛的遠程轟炸機。」

美國軍方說，美軍擊中了「為襲擊美國和聯軍部隊提供便利的民兵組織及其IRGC讚助者的指控和控制行動、中心、情報中心、火箭和飛彈與無人航空載具儲存設施以及後勤和彈藥供應鏈設施。」

美國總統拜登（Joe Biden）2日發表聲明說：「今天下午，在我的指示下，美國軍隊擊中了位於伊拉克和敘利亞境內設施的目標，這些設施被IRGC及相關民兵用來攻擊美軍。」他接著說：「我們的回應始於今天。它將在我們選擇的時間和地點繼續下去。」

拜登的聲明還說：「美國在中東或世界任何地方並不尋求衝突。但是讓所有那些可能企圖傷害我們的人知道這一點：如果你傷害美國人，我們將會做出回應。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也發表了聲明。他在聲明中說：「這是我們回應的開始。總統已指示採取更多行動，以追究IRGC及其相關民兵組織襲擊美國和聯軍部隊的責任。這些將在我們選擇的時間和地點展開。」

大馬士革的敘利亞國家媒體報導說，沙漠地帶以及敘利亞與伊拉克交界地帶的幾處地點受到「美國侵略」，並造成傷亡。

拜登和奧斯汀以及其他美國政府官員最近幾天明確表示，在發生致命無人機襲擊事件後，美國將進行多梯次的軍事回應。那次事件首次造成美國人在火力襲擊下死亡，一些人稱這是伊朗支持的該地區民兵組織將代理人戰爭升級的動作。

據美國之音3日報導，在察覺出美軍展開報復性轟炸的第一個跡象的幾分鐘前，美國軍方在德拉瓦州多佛空軍基地舉行了莊嚴肅穆的儀式，移交在約旦陣亡的三名美國陸軍預備役軍人的遺體。

由七名軍人組成的抬靈柩小隊戴著白手套，列成兩排，緩緩邁向一架C5「銀河」（Galaxy）軍用運輸機，分成三次，一一抬走運輸軍人遺體的靈柩，靈柩上覆蓋著美國國旗。拜登總統和第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）觀看了15分鐘。

這幾名軍人抬著每個靈柩，邁向大約100公尺外的一輛車，走過神情肅穆的拜登總統。拜登把右手放在胸前。其他非軍職人員、包括第一夫人、防長奧斯汀以及在場的議員和痛失親人的軍人家屬也都把手放在胸前。

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）的歷史學教授蘇里（Jeremi Suri）對美國之音說：「我認為，任何時候只要發生了在海外行動中失去男女軍人的事情，就會給行政當局施加額外的壓力，——不管是民主黨人還是共和黨人，要他們做出非常堅決的回應。」

蘇里說：「行政當局正在應對的巨大問題是，有一個強有力的威懾政策，卻不在整個地區升級，這種微妙平衡是難以把握的。我要說的是，到目前為止，他們做出的選擇還不錯。」