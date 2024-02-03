面對男單世界排名高達17名的法國網球「一哥」馬納里諾（Adrian Mannarino），台灣網球好手吳東霖連2盤都率先破發，可惜沒能延續氣勢，以3比6、5比7吞敗，對自己的表現他認為「一半一半」，「第二盤中後段有點下降，沒辦法關門成功是比較可惜的，但也因為球迷應援，感覺我的潛力有被啟發。」

目前男單世界排名在238的吳東霖生涯首次面對馬納里諾，賽前他就針對對手做足準備，兩盤比賽也都率先破發成功，「實際跟他打起來，跟我原本設想的差不多，比較意外的是我其實可以在底線佔到更多優勢，只可惜最後面沒有獲得抽球機會比賽就結束了。」

先前在冬訓時，吳東霖就曾碰過世界排名較高的球員，他認為這對自己經驗幫助很大，也提升不少自信心，「不會覺得對手打了幾顆好球就打不贏他，今天比較可惜是我沒過自己這一關，關鍵時刻退了一步、採取保守心態，面對這個層級的球員這樣的策略是不管用的。」

中華隊今天先後面對范阿斯切（Luca Van Assche）、馬納里諾2位世界排名前100的球員，吳東霖認為，感受到對手在執行的決心不會因為比數而有所改變，但自己會因為這些有恐懼、懷疑，「這是我跟他們的差距，今天對我來說是很好的經驗，也希望帶著這個經驗繼續前進。」

今天比賽吳東霖的家人們也特地到場看球，吳東霖說：「啟蒙教練、爺爺奶奶跟爸爸都有來，他們在我的網球路上都很支持我，能在他們面前與世界排名這個高的球員交手，希望我的表現能感動到他們。」