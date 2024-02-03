綠白喬國會龍頭陷入羅生門，民進黨方面牽扯出醫界大老陳永興、前黨秘書長卓榮泰等多種管道、提不同條件與民眾黨密談，但雙方各執一詞爭議持續延燒。民進黨英系立委吳沛憶今(3日)在社群平台發文，質疑大老們權力來源是什麼？砲轟「大老文化可以休矣！當代政治很複雜，你們真的不適合」，強調她反對的是跳過黨內制度介入。

吳沛憶今（3日）在社群平台Threads發文，「學取教訓，大老文化請掃進歷史的灰燼」，提及2019年她首次參選，匍匐前進一年半、拚死拚活才守住一席議員，但選後不到三個月，蔡英文已經辭黨主席，所謂大老們在媒體發公開信，要小英「放棄總統連任、交出行政權。」甚至有大老以「他曾經多次跟小英建言，小英都沒有反省。」「早就跟蔡英文說不要推同志婚姻…」等理由反對她連任。

吳沛憶直言，「看到所謂大老們發公開信說，蔡英文不放棄連任，會害到民進黨、害到台灣。我整個炸裂！非常反感我都是為你們好的大老姿態，雖然我很菜還是公開發表『大老文化可以休矣』。其實當時一堆前輩勸我不要得罪人，但我無法忍受的是，我們對民進黨也是每天有一百個建言啊，所以我們非常努力在基層搏鬥啊！我們權力來源是民意，請問大老們權力來源是什麼？」

吳沛憶痛批，黨外精神是反大老文化。任何人即使是資深大老，如此與社會現實脫節，若介入第一線政治都是災難。可以了，大老文化可以休矣！當代政治很複雜，你們真的不適合。

吳沛憶也在另篇貼文中強調，她反對以「幫忙之名」想要跳過制度來指導的文化。黨主席接到各種想來建議的很正常，這是甜蜜的負擔，有些話主事者不適合公開說，那她來說，「你們的想幫忙是給賴主席找麻煩」。吳認為，她要替主事者說話，是因為未來需要賴總統領導台灣，應該一起守護他，替他減少不必要的麻煩負擔，跟著媒體貼金孫標籤的人，也是不自覺幫倒忙，拜託不要。