台北市長蔣萬安今（3）日下午出席「建國假日花市暨日本松江大根島牡丹展」開幕活動，日本松江市長上定昭仁、松江市議長吉金隆也一同出席為春節花市揭開序幕；本次活動松江市政府及日本JA農業協議會、牡丹協議會特別提供200盆大根島牡丹花於現場展出，並以影音方式介紹松江市及大山圈域城市，讓民眾體驗日本牡丹花的美。

在蔣萬安及上定昭仁共同主持下，建國花市牡丹展於今天正式揭開序幕，來自島根縣的觀光吉祥物島根貓，逗趣的表演吸引著小朋友的目光，還有牡丹花票選活動也深受民眾喜愛，另外日本安來市的泥鰍舞，讓民眾大開眼界。

蔣萬安表示，台北市跟松江市一直有密切交流合作，這份情誼接近20年，每一次台北國際花卉展、北投溫泉季還有今天的牡丹花展，都看得出來臺北市跟松江市之間的緊密合作，期望未來可以拓展更多領域，多多相互交流。

他說，春節前民眾特別愛來建國花市採買花卉迎接新的一年，充滿喜氣的牡丹花深受市民喜愛，而牡丹花代表圓滿、富貴、吉祥，所以北市府再次舉辦牡丹展，希望大家在採購消費花卉的同時，一起欣賞日本花卉。

台北市產發局指出，第六特展區在3日到5日，除了有來自松江市的花藝師桑垣一成展示精湛花藝，另有知名花藝師陳定帆的「紅色系~福龍報喜賀新春」、「粉紫色系~花開富貴迎新年」及花藝師陳寶春「幸福、快樂龍來花籃組合」、「鴻運當頭龍年花禮組合」等講座課程，歡迎市民朋友現場踴躍報名參加。

產發局提醒，建國假日花市春節營業時間自3日至9日止，連續營業7天；3日至8日每日延長營業時間自早上9時起至晚間8時止；9日的除夕營業時間從早上9時至下午5時止。