俄羅斯航太軍（VKS）計劃在2025年時交付第5代戰鬥機Su-57升級版Su-57M，這個改進型號已成功於2022年10月完成飛行測試，未來將整合AL-51F新型發動機，可以實現經濟節能的超音速巡航，而不用打開後燃器大量消耗燃料，就能達到超音速，這樣的特性還可望增加航程10%。

Rus yetkilinin TASS’a verdiği röportajda Su-57 savaş uçaklarının 2024 yılında 5. Nesil için üretilen Izdeliye 30(AL-51F-1) motorlarına geçeceklerini söyledi. pic.twitter.com/F0Ird8iaBT — CMD (@cmd_exee) December 28, 2023

據《軍事觀察》（Military Watch）3日報導，雖然俄羅斯的戰機工廠未能按照計劃將新系統投入使用，但Su-57M可望在2027年之前開始交付。

有關新發動機能夠將Su-57的性能提升到哪還不明朗，但最近俄羅斯消息來源指出，AL-51F發動機可使得戰機能夠在超過2馬赫（時速2450 公里）的超音速下進行巡航，且無需打開後燃器（Afterburner），這種能力被稱為超音速巡航（Supercruise），目前唯一能夠以「超過2馬赫」巡航的戰機是MiG-31獵狐犬（Foxhound）攔截機，而能夠進行超音速巡航的還有美國F-22戰機和MiG-25狐蝠戰機、中國大陸的殲-20戰機，速度在1馬赫至1.5馬赫之間。

許多戰機都能輕鬆達到超音速，但是必須打開後燃器，迅速燃燒燃料，這樣的油耗問題就無法實現長時間進行超音速飛行，大幅縮短航程。

AL-51F引擎在開發階段的計畫名稱為土星30（Saturn 30），據報導稱這款發動機還具有較便宜的運營和生產成本，還經過優化以提高匿蹤性，並擁有具有鋸齒狀襟翼的漸縮漸闊噴嘴（convergent-divergent nozzle）以縮小雷達截面。其推力估計約比其最接近的美國競爭對手F-22的F119高約8％，儘管其主要優勢預計將是其更低的維護成本和向量推力，以提高低速機動性。雖然Su-57的航程已經是其美國F-35和F-22的2倍多，但AL-51F將進一步提高戰機的航程約10％。