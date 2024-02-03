桃園市桃園區1名50歲女性2日晚間疑似在家中因吞口香糖異物梗塞失去呼吸心跳，消防局中路分隊獲報派遣，立即出動4名消防員前往救援，經消防員搶救後，於送醫過程中在救護車上恢復意識，救回一命。

搶救的消防員張禮聿指出，到達現場時患者已處於無呼吸、心跳、脈搏的狀態，立即實施CPR、插管、靜脈注射等急救處置。在急救過程中，患者吐出口香糖，在送醫途中與救護人員對話。這也是張禮聿以來第4次成功將命危患者救回。張禮聿表示，每次將患者救回都能帶來滿滿的成就感，也很開心這次在過年前，讓患者可以回家與家人團圓。

張禮聿同時是今年桃園消防月曆的三月份男主角，外型酷似演員鳳小岳，平時熱愛健身，體格健壯，擁有8塊腹肌，大學時為游泳校隊，過去曾在澎湖擔任消防替代役，在擔任替代役期間，有次出勤透過持續不間斷CPR，將養老院的老奶奶從鬼門關前救回，讓他非常振奮，退伍後毅然決然報考消防。

桃園市政府消防局中路分隊分隊長張育瑄呼籲，在食用口香糖、麻糬、果凍等食物時應格外小心，這類型的食物易造成食道及呼吸道異物梗塞，甚至。不僅是年長者、孩童需注意，建議平時養成良好的飲食習慣，在進食時保持坐姿端正、細嚼慢嚥、減慢進食速度、避免說話，若不幸發生異物梗塞情形，應立即撥打119報案，同時實施哈姆立克法及CPR等急救措施，等待救護人員到場進行處治並送醫後續治療。