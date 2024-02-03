中華隊首次參加台維斯盃世界組總決賽資格賽就碰上強敵法國隊，首日前兩點單打打完以0比2落後，陷入背水一戰劣勢，4日第三點雙打中華隊暫時依照原計畫，推出杭州亞運金牌組合許育修／莊吉生，第四點單打則確定改由曾俊欣上陣。

中華隊首點派出許育修打頭陣，最終以兩個4比6不敵19歲小將范阿斯切（Luca Van Assche）；第二點單打，世界排名在238的吳東霖面對法國「一哥」、世界排名17名的馬納里諾（Adrian Mannarino），連兩盤都先成功破發，可惜先盛後衰，以3比6、5比7落敗。

在輸掉前兩點後，中華隊在第三點雙打勢必要全力搶勝，教練張孝雍說：「今天育修的部分是比較可惜了一點，提醒他的東西沒有做好，但東霖的部分，在這樣的氣氛下有激發出更多潛力，只是最後想法有些擾亂節奏。」

明天中華隊按照原計劃推出許育修／莊吉生，交手都曾奪得大滿貫金盃的馬俞（Nicolas Mahut）／羅傑瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin），張孝雍表示，明天起床後也會再次確認球員狀態，若有需要賽前還可以換人，他也提到，這次中華隊是以挑戰者身分來面對強敵法國隊，也許這樣的角色讓球員壓力不會那麼大，也希望球員能在滿場地主球迷面前發揮出更大潛力。