高雄17直播鋼鐵人本季總算贏了台北富邦勇士！鋼鐵人3日靠著王律翔最後1.7秒投進逆轉三分球，最後以90比89驚險氣走地主勇士，鋼鐵人除了斬斷勇士3連勝，也拿到本季遭遇勇士首勝(3敗)，目前鋼鐵人戰績5勝14敗仍居墊底，本季僅剩新北國王還沒贏過。

鋼鐵人開賽就靠鐵米連取9分，很快就取得領先優勢，不過地主勇士緊咬不放，上半場還剩4分18秒，塞瑟夫跟鐵米在籃下爆發推擠衝突，兩人各被吹1次技術犯規，打完上半場，鋼鐵人仍以50比42領先，鐵米半場進帳15分，勇士則以強森13分最高。

儘管下半場勇士兩度超前1分，卻很快被鋼鐵人搶回領先優勢，但在最後3分14秒，塞瑟夫投進把比數追成82比82平手的三分球，儘管鋼鐵人連拿3分，林志傑卻在最後1分35秒製造3罰機會，還讓張伯維吞下技術犯規，勇士連罰4分超前。

林志傑接著先是抄截成功，然後最後53.5秒投進三分球，擴大勇士領先到4分，沒想到王律翔先在最後36秒投進兩分球，接著最後1.7秒投進超前三分球，鋼鐵人反以90比89領先，勇士連忙喊出暫停，暫停過後發生計時器故障，好不容易比賽繼續進行，勇士把最後一擊交給強森中距離跳投沒進飲恨落敗。