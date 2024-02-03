韓國選秀節目《BOYS PLANET》去年選出排名前9名的成員，組成限定男團ZEROBASEONE，憑藉節目上的表現，收獲許多粉絲喜愛，怎料，近日卻傳出其中一名成員金地雄在進行線上簽售會時，和粉絲說再見後，關鏡頭時，居然說出「西八」(韓文髒話)，讓粉絲不滿上網控訴，對此，經紀公司出面回應。
粉絲在X上發布參加ZEROBASEONE線上粉絲簽售會的影片，一段是金地雄視訊時對粉絲有點冷淡，讓粉絲不滿表示「為什麼要看他臉色」，而且自己並沒有要求他說任何奇怪的台詞。另一段影片則是，和粉絲互動完後，金地雄和粉絲揮手說完謝謝後，在雙方通話還沒有掛斷時，疑似很小聲地說了一聲「西八」，讓粉絲不滿上網酸「通常和粉絲說完話後，都是這樣打招呼嗎？」
影片曝光後，有8.2萬人轉發，1千481萬人看過，引發網友批評「前一秒粉絲還在笑著，後一秒就聽見一句西八...代入粉絲我已經碎了」、「史上最過分」、「這句真的好過分，人家是粉絲又不是黑粉，心疼粉絲」、「太不尊重粉絲了吧」、「粉絲花錢挨罵」。
金地雄經紀公司Wake One發出最新聲明表示「和金地雄本人及現場工作人員和翻譯人員確認後，該指控並非事實」，強調會對虛假消息在社群媒體傳播的情況，會透過多種調查來保護藝人。此外，對傳播假消息和惡意評論的人，將採取嚴厲的法律行動。
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