韓國選秀節目《BOYS PLANET》去年選出排名前9名的成員，組成限定男團ZEROBASEONE，憑藉節目上的表現，收獲許多粉絲喜愛，怎料，近日卻傳出其中一名成員金地雄在進行線上簽售會時，和粉絲說再見後，關鏡頭時，居然說出「西八」(韓文髒話)，讓粉絲不滿上網控訴，對此，經紀公司出面回應。

粉絲在X上發布參加ZEROBASEONE線上粉絲簽售會的影片，一段是金地雄視訊時對粉絲有點冷淡，讓粉絲不滿表示「為什麼要看他臉色」，而且自己並沒有要求他說任何奇怪的台詞。另一段影片則是，和粉絲互動完後，金地雄和粉絲揮手說完謝謝後，在雙方通話還沒有掛斷時，疑似很小聲地說了一聲「西八」，讓粉絲不滿上網酸「通常和粉絲說完話後，都是這樣打招呼嗎？」

평소에도 빠순이와의 영통이 끝나시면 인사를 씨~발이라고하시는 편인가요? 제가 잘 모르겠어서 제로즈님들의 의견이 궁금합니다 #김지웅 #제로즈_트친소 pic.twitter.com/128TqzuRfU — .. (@81930287a) February 2, 2024

影片曝光後，有8.2萬人轉發，1千481萬人看過，引發網友批評「前一秒粉絲還在笑著，後一秒就聽見一句西八...代入粉絲我已經碎了」、「史上最過分」、「這句真的好過分，人家是粉絲又不是黑粉，心疼粉絲」、「太不尊重粉絲了吧」、「粉絲花錢挨罵」。

시작하자마자 한숨쉬고 빠혐하고;; 왜 빠수니가 오억주고 눈치 살살봐가면서 대화해야되나요..? 이상한 멘트 챌린지 시킨거 아니고 내 잘못아니고 김지웅잘못100프로고 원인같은거 없어요 그냥 제가 잘못걸린거겠죠 .. 속상하네요 pic.twitter.com/68zp0b6Wpl — .. (@81930287a) February 2, 2024

金地雄經紀公司Wake One發出最新聲明表示「和金地雄本人及現場工作人員和翻譯人員確認後，該指控並非事實」，強調會對虛假消息在社群媒體傳播的情況，會透過多種調查來保護藝人。此外，對傳播假消息和惡意評論的人，將採取嚴厲的法律行動。