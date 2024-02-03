好可愛的男友？有女子在網上分享，日前寒流來襲時，男友怕她睡覺著療，於是買了2樣商品，於是她先開箱電毯，認為男友好貼心，知道她吹暖氣會皮膚乾燥，於是送了電毯，但後來，又收到1條「米黃色開襠內褲」，讓她有些疑惑，但男友則解釋「因為冬天掀開棉被想愛愛時，擔心會著涼，且又脫下內褲會更冷」，所以送了這條情趣內褲，但對於男友的解釋不買單，也笑男友根本是「好色又懶」。

一名女子在臉書社團「靠北婚姻543--兩性生活，情感討論區」發文，她提到日前寒流來襲時，看到男友提了一袋東西進來，當時她打開第一樣商品，看見是「電毯」感到男友好貼心，她表示，由於自己不喜歡吹暖氣，因為吹太久，皮膚會乾燥，但又會怕冷導致睡不好，因此，男友送了電毯非常棒。

接著，女子打開第二件商品，立刻傻眼，竟是1條「米黃色開襠內褲」，對此，男友則向她表示，「因為冬天掀開棉被，會讓她著涼，又脫她褲子會讓她更冷，所以這1條很方便」，對於男友的解釋，她整個白眼都翻到後腦勺，認為「1件內褲是有多保暖，自己好色懶的幫忙脫內褲，還那麼多理由」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「應該要買內裏是毛絨的才保暖」、「好可愛的男友」、「懂情趣跟不懂情趣，可見一斑」、「買的還算可愛」、「妳可以幫他買大象的鼻子內褲， 滿搭的」、「很用心！但黃色內褲才是重點」、「誠意滿滿」。

另外還有網友認為「內褲其實也不用脫阿，撥去旁邊就也可以」，但原PO也表示「褲襠會黏黏的」，且原PO也提醒「其實平時真的不能穿，下體一直在摩擦，會變黑」。