苗栗縣87歲葉姓老翁，今日上午騎車外出買早餐卻不小心迷路越騎越遠，一路騎到桃園市觀音區，因為機車沒油才停下向人求助，大園警方獲報到場關心，並利用車牌號碼進行查詢，順利聯繫上老翁的家屬，將他平安帶回家。

大園分局觀音分駐所3日11時許接獲民眾報案，在台15線上有一名老翁牽著機車向人問路，且疑似有失智情形，無法與人正常對話，請警方前往關懷協助。

員警獲報後到場查看，發現該名老翁神情疲憊，停在路邊徬徨無助，經上前關心後僅得知老翁住在苗栗，是要出門買早餐，其餘年籍資料老翁均無法回答，員警便先將他帶回派出所休息，利用機車車牌號碼進行查詢，順利查出老翁的身分並與其家屬聯繫。

老翁家屬接到警方電話立刻從苗栗趕到桃園，家屬表示父親只是出門買早餐卻到了中午都沒有回家，由於父親沒帶手機聯絡不上，四處遍尋不著，家人們相當著急，沒想到父親竟然會迷路騎了50幾公里到桃園，讓他們驚訝不已，非常感謝警方即時協助，讓父親能平安返家。