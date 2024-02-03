農曆春節即將來臨，桃園楊梅警方服務不打烊，為落實重要節日安全維護工作主軸「民眾安心」，員警於執行勤務時主動發現亟需社會救助之弱勢族群給予關懷並轉介民間善心力量協力幫助，把愛傳出去，讓他們也能感受到過年溫暖。

桃園市楊梅警分局今日上午結合「世大愛心協會」舉辦關懷弱勢、春節送暖活動，由分局長張仁傑及協會會長李雙福、總幹事梁為坤、財務長黃秀梅、志工劉昌坡、李信華等逐一贈送紓困金1萬元2戶、5000元13戶暨每戶民生食品物資一批，希望藉此活動廣邀社會各界善心人士共同拋磚引玉，讓弱勢族群也能過一個溫馨快樂的農曆春節。

楊梅警分局指出，該分局防治組長吳黨元及警員郭彥廷等主動與協會訪視得知轄內有15戶家庭生活困苦的弱勢家庭或獨居長者並積極協助轉介世大愛心協會資助。

其中受領的戴女士感動說，家中公婆重度身心障礙，且自已育有3名幼童，均需要人關心照顧，原本靠著丈夫打零工為生，無奈工作不穩定，春節前夕家境突然陷入困境，付不出房租、幼兒生活必須等費用等，還好有世大愛心協會善團在春節前送了過年民生生活物資及1萬元紓困金協助，能稍解燃眉之急，平安過好年。其他受贈戶也非常感謝員警、協會發揮「人饑己饑、人溺己溺」之善舉，讓他們感受人間溫馨，歡欣快樂迎新年。