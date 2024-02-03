桃園市中壢警分局3日宣導防詐、防竊、防搶，並送出「三防小恐龍」紅包袋和及貼紙。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢警分局受中壢仁海宮邀請，於春節前大量民眾參香之際，前往進行「防詐、防竊、防搶」的宣導活動，現場更舉辦有獎徵答，吸引眾多民眾參與，十分熱鬧。

中壢仁海宮是中壢地區重要的信仰中心，不只肯定中壢分局同仁的努力，也十分支持警方的各項犯罪預防宣導作為，分局受邀後十分重視這次宣導的機會，由偵查隊長呂俊池於3日9時親率宣導團前往，更有警察大頭娃娃上場助陣。

現場只要追蹤中壢分局臉書，就送印有提醒您防詐、防竊、防搶的「三防小恐龍」紅包袋和及貼紙，還有發送交通安全春聯，提醒大家「路口減速 禮讓行人」才能「交通順暢 出入平安」，更結合「全民反貪」的廉政意識，將廉政觀念拓展至社區，深化社會大眾廉潔法治及品德教育，提升反貪倡廉、形塑貪污零容忍的共識，在最後的有獎徵答環節，還準備了限量又可愛的「刑警小熊」讓大家眼睛一亮，成功引起民眾興趣爭相搶答。

呂俊池表示，詐騙案件據警政署統計，前三名手法是假投資、假網拍及解除分期付款。而詐騙金額排行第一名的投資詐騙更是造成民眾莫大的財物損失。除了提醒民眾對於網路資訊應先抱持「零信任、後查證」外，也提醒在提款機提領現金時，謹防身邊陌生人，如要提領大額現金，警方隨時提供護鈔服務，歡迎民眾向就近派出所洽詢。