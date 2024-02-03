2024台灣燈會安平燈區3日晚間啟燈。（曹婷婷攝）

台灣燈會開幕大戲由明華園《媽祖》擔綱演出，現場人山人海。(曹婷婷攝)

2024台灣燈會安平燈區3日晚間7點啟燈，副總統賴清德原訂親臨現場主持啟燈，但6點40分卻臨時傳出行程取消，改由市長黃偉哲、議長邱莉莉等人啟燈。啟燈後，由明華園帶來開幕大戲《媽祖》，現場湧入約3萬人，場面熱鬧。

台灣燈會暌違16年再度回到台南舉辦，台南市政府規畫雙展區，安平燈區率先在今晚於安億路停車場舉行啟燈儀式，高鐵燈區則從2月24日登場，兩大燈區都展至3月10日。市長黃偉哲邀全國民眾把握為期36天的燈會前來台南賞燈。

今晚啟燈前，由結合無人機、煙火、雷射及燈光秀的空中展演打頭陣，吸引在場民眾目光，爭相拿起手機拍照。

迎接安平燈區開展，周遭道路都執行交通管制，封街規畫行人徒步區，舞台周邊也有美食攤位，下午已有許多民眾提早到場，不少民眾衝著明華園《媽祖》而來，現場準備免費自由座8500席、敬老愛心席200席，不到中午即已吸引長長人龍排隊等候，晚間一開演，現場滿滿人潮擠的水泄不通。