桃園市60歲江姓老翁，日前因中風無法正常工作，僅靠政府低收補助及擺攤販賣手鐲維生，經濟狀況十分困苦，且居無定所，只能跟12歲就讀國中的兒子一同居住在廂型車內，以車為家，平鎮警方發現後，除立即送上民生物資外，並協助轉介社福機關，讓他們父子都能平安過好年

平鎮警分局北勢派出所長姚金寶在偶然機會下發現這名江姓老翁，江翁自稱年輕時賺的錢都給了父母，父母過世後該分的家產也被其他兄弟姊妹佔走，甚至把他趕出家門，老婆也因此離棄他，只能與兒子倆相依為命的住在廂型車上，盥洗也在建安宮的公廁簡單梳洗，因為僅靠政府的低收補助及販賣手鐲、玉石的錢度日，時常三餐不濟，生活非常窮苦無助。

姚金寶了解原委後，立即募集各界善心人士捐贈民生物資外，並在農曆過年前，包個小紅包給江翁懂事的兒子，並立即協助轉介平鎮區公所及觀音根滿慈善基金會等社福單位辦理急難救助，希望能讓江姓老翁與兒子能暫度難關過好年。