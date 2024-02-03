立法院正副院長選舉綠白「電話門」，柯辦發言人陳智菡3日表示，廖紫岑和林煜喆兩名中間人，表明代表總統府秘書長林佳龍，到柯文哲辦公室，提出立法院長選舉可以支持黃珊珊。林佳龍辦公室回應稱，張冠李戴、子虛烏有。前立委郭正亮認為，準總統賴清德怎麼可能叫林佳龍來代表他。國民黨立委葉元之跳出來說，「有可能，總統蔡英文是直接保蔡其昌」；郭一聽不禁嚇壞，陰謀論怎麼還包括英賴的鬥爭，嚇死人。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》問到，中間人到底是誰？民眾黨前立委陳琬惠表示，就是那兩個人。他們說代表林佳龍，有跟林佳龍辦公室確認，才讓他們來的。

郭正亮卻認為，廖紫岑和林煜喆這兩人哪有這種份量，這兩人他都認識，廖紫岑是林佳龍代表，他同意。但林佳龍又不是準總統賴清德的代表，賴清德怎麼可能叫林佳龍來代表他，林佳龍應是代表總統蔡英文。

葉元之此時跳出來表示，有可能。蔡英文是直接保蔡其昌，蔡英文那時助選時，就是希望蔡其昌更上一層樓。郭正亮一聽嚇一跳，開玩笑說，陰謀論怎麼還包括英賴的鬥爭，嚇死人。