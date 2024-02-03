對於民眾黨在立法院正副院長選舉，決定「副院長的選舉我們會看院長選舉再來決定」一事，前立委郭正亮解讀，是在等黃珊珊會不會矇到院長，黃珊珊如果矇到，下午就投給蔡其昌！

醫界大老陳永興2日表示，元月 31 日傍晚，他接到柯文哲來電說：「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持蔩珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」

另外，柯辦發言人陳智菡披露，柯文哲把當晚10點民眾黨線上會議的決議內容回傳陳永興醫師，「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原訂計畫，副院長的選舉我們會看院長選舉再來決定」。

對此，前立委郭正亮3日在中天電視《麥玉潔辣晚報》質疑，「黃珊珊當院長、蔡其昌當副院長」的提議，這誰提出來的？「我不認為陳永興會提出這種想法」，是不是有一個中間人提出來？請民眾黨把那個人的名字說出來。

「到底是誰提出來的？」郭正亮點出，難以想像柯文哲異想天開8席要蛇吞象吃掉51席，還是另有其人？這就是最主要的爭議。「我建議柯文哲本人出來說，是誰告訴你這個提案？」

郭正亮分析，陳智菡回應的4點剛好浮現答案，第一句話是「先有中間人到柯辦，柯才回電」，顯然中間人提出「黃珊珊當院長」的提案，中間人是誰？第4句話「綠營高層傳話游錫堃，4位醫生建議投給黃珊珊」，綠營高層是誰？陳智菡為什麼不說出來？重點在這裡！「我認為陳智菡知道，只是沒有講」。

另外，郭正亮認為，民眾黨最後只提出黃珊珊選院長，副院長人選沒有公布，其實就是張啟楷。後來實際運作只有推黃珊珊選院長，目的是在等黃姍姍會不會矇到院長。黃珊珊如果矇到，下午就投給蔡其昌，所以沒有公布副院長人選。如果沒矇到，就獨立自主到底。