旺旺杯「春節七天樂」首獎4.4萬元。圖為歷年得獎作品。（主辦單位提供）

旺旺杯「春節七天樂」首獎4.4萬元。圖為歷年得獎作品。（主辦單位提供）

大陸《經濟日報》社聯合中國新聞攝影學會、旺旺集團舉辦的旺旺杯「春節七天樂」新聞攝影徵集活動，再度開始，這項活動迄今成功舉辦三年，帶來許多優秀作品，歡迎投稿。

意者可於2月4日至2月24日，上「中經視覺網站」投稿，就有機會獲得豐厚獎品。徵集作品圍繞：歡樂中國年、春節我在崗、家和萬事興、節日保供應、新春出遊樂五大主題，進行評比。

旺旺杯「春節七天樂」首獎4.4萬元。（主辦單位提供）

金獎（2名）（單幅及組圖各1名），獎金各10000元（人民幣。下同，約合新台幣4.4萬元）。銀獎（6名）（單幅及組圖各3名），獎金各8000元。銅獎（10名）（單幅及組圖各5名），獎金各6000元。優秀獎（20名）（單幅及組圖各10名），獎金各800元。

優秀作品將在大陸《經濟日報》報業集團及直屬單位所屬報刊、網站、微博、微信、用戶端、短視頻平台等全媒體及第三方合作平台刊發。

投稿方式：

作品投稿平台：中經視覺網站：

https://v.jingjiribao.cn/

（註冊網站會員並通過實名認證後，即可參加徵集活動。）

徵集郵箱：

jjrbsyb58392306＠163.com

聯繫人

高興貴

聯繫方式：

010－58392313 15300311126

詳見大陸《經濟日報》微信公眾平台（jjrbwx）、中經視覺網站、法人微博（＠經濟日報）和新聞用戶端（經濟日報）。

主辦：大陸《經濟日報》社

協辦：中國新聞攝影學會、旺旺集團

今年活動讀者除可直接通過中經視覺網站或郵箱參與投稿。活動另為旺旺集團員工設置專屬投稿通道，發送至指定郵箱

[email protected]，

主題備註：旺旺仔--XXX，即視為投稿成功。