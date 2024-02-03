有關台糖安心豚「梅花肉片（有效日期2024.06.10）」追溯號碼23121150490-52513的產品，檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm案，桃園市衛生局3日兵分多路，前往桃園市內億客成生鮮超市、全聯福利中心以及國防部福利站進行查核，其中，億客成生鮮超市4家分店，去年進貨台糖總公司同批效期產品總計99公斤，今日已自主下架同批產品共9公斤，其餘90公斤都已經賣出。

衛生局今日接獲台南市衛生局通知，億客成生鮮超市4家分店於去年12月20日進貨台糖總公司同批效期產品總計99公斤，隨即派員前往查核，現場業者已自主預防性下架同批產品共計9公斤，另架上販售之不同批肉品，予抽驗14件回局檢驗乙型受體素。此外，市內台糖（蜜鄰便利超市）慈惠店、復興店雖無同批號肉品，但仍自主下架梅花豬肉產品共16.9公斤。

另因台中市衛生局發布檢出瘦肉精的台糖梅花肉片係於國防部福利事業管理處所屬台中福利站取樣，並初步掌握銷售於全聯，衛生局今日亦主動派員查核轄內全聯福利中心，賣場架上未見違規批號產品，現場亦抽驗5件台糖其他品項批號產品進行檢驗。至於轄內國防部福利站4家門市，除1家未營業，3家均表示2日接獲管理處通知全面先行下架台糖肉類產品，衛生局至龍岡福利站查核陳列架上未見台糖肉類製品，另洽詢桃園毛豬交易市場，案內南靖養殖場的豬隻未曾進到桃園市拍賣市場。

衛生局每年執行「市售肉品乙型受體素抽驗專案」，2023年至今年1月，針對源頭食品工廠、餐飲業、輸入販售業及傳統市場等場域，抽驗豬肉、牛肉及其他禽畜肉製品，檢驗乙型受體素總計561件，其中豬肉共計360件，來源商為台糖有25件，皆未檢出。

衛生局提醒食品業者，依據《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報所轄衛生局，違者可處3萬元以上300萬元以下罰緩。衛生局將持續稽查及抽驗，遏阻疑慮產品於市面流通，以保障市民食品的安全。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。