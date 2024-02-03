嘉義市長黃敏惠在走訪攏賀市集同時，也將西市場1、2樓「迺遍遍」。（翁紫銘提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠在走訪攏賀市集同時，也將西市場1、2樓「迺遍遍」，體驗云享文創設施。（翁紫銘提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市年貨大街3日至6日在中央廣場連辦4天，正在進行改造的西市場攤商也響應年節採買人潮，自主舉辦2天的「攏賀市集╳免廢市集」，沒有買賣、只有免費，吸引40攤手作攤位、20攤免廢小攤參與，既有店家則祭出小遊戲招來人潮，加上寶寶搬搬樂活動，西市場竟難得出現大排長龍場面，人氣爆棚！

為便利民眾採買年貨，連辦4天的嘉義市年貨大街今盛大開賣，嘉義市長黃敏惠特別前往支持攤商，並為中央廣場年貨大街加碼抽出10名獲得千元折價券的早鳥幸運兒，炒熱現場氣氛。現場有攤商分享，今日年貨大街備貨比平時多3倍，買氣強強滾！

迎接年節採買人潮，西市場自治會會長王榮三、副會長翁紫銘一同號召店家響應「2024嘉義市年貨大街」活動，串連1樓原市場攤家、新攤家，以及嘉有社企女力的萬花工坊、木帛文創、云享文創「遊Love園親子館」共同策畫「攏賀市集╳免廢市集」，展現年貨大街環保的面貌。黃敏惠在走訪攏賀市集同時，也將西市場1、2樓「迺遍遍」，見證導入數位、設計力後，充滿活力的西市場，現場攤商更是向黃敏惠大力讚許西市場改造後的不同。

翁紫銘說，西市場改造將告一段落，有別東市場本身就是市民採買重心，這幾年西市場人氣不如以往，所以今年特別搭配年貨大街活動，自辦具環保概念的市集，免廢市集沒有買賣、只有免費送，以遊戲或其他互動方式即可無償獲得攤家提供的物品，成功吸引民眾參與，還出現大排長龍場面。

黃敏惠表示，西市場位於嘉義市熱鬧區、鄰近文化路夜市、二通中正路等繁華的商圈，繼去年提出「二通圈」概念後，西市場活化亦納入未來市政發展重點，除外立面視覺優化外，未來更將加強市場舊硬體改善，打造好迺好買的西市場。