台糖國產「安心豚」梅花豬肉片遭驗出含有「西布特羅」瘦肉精成分，引發社會各界議論，對此台北市衛生局指出，溯源台北市境內販售涉含瘦肉精豬肉的下游業者，由於無同批號產品，因此抽驗同批的豬肉產品3件，檢驗結果最快年前出爐，如檢驗不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》處辦。

該批豬肉產品為台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工之「國產台糖安心豚梅花肉片(冷凍)」，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品，遭檢驗出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，檢出數值為0.002ppm。

衛生局表示，追查該公司販售下游位於台北市有5處，為台北營業所、台北農產運銷公司、蜜鄰興隆店、台糖職工福利委員會，至上述4家業者現場查核，僅「台北農產運銷公司」及「蜜鄰興隆店」有營業，現場陳列架上查無案內同批號產品，另分別抽驗不同批之「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」產品各1件。

衛生局指出，另也至台北市轄內1家全聯福利中心查核，現場陳列架上亦無案內同批號產品，現場抽驗不同批之「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」產品1件。

衛生局說明，以上3件「國產台糖安心豚梅花豬（冷凍）」已送衛生局檢驗科檢驗21項乙型受體素，檢驗結果最快年前出爐，如果檢驗不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》移請所轄衛生局依法處辦。