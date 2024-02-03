卡倫史考特擔任紅髮艾德演唱會暖場嘉賓，一席金黃色西裝登場。（讀者提供）

「英倫情人」卡倫史考特（Calum Scott）今（3日）站上高雄世運主場館，擔任紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會暖場嘉賓，獻唱約40分、超過5首金曲，尤其到〈You Are The Reason〉時，台下還亮起手機燈海，由於該曲曾是台灣知名咖啡品牌指定使用廣告曲，到副歌時全場5.6萬人更跟著大合唱，讓卡倫感動表示這首歌帶給他很多力量，高喊「台灣，你們就是我的理由」，掀起第一波高潮。

卡倫史考特今天一席金黃色西裝登場，恰巧呼應了正夯高雄最夯的「黃色小鴨」，一開口就開心表示：「這是我第一次來到這裡，非常感謝你們！」唱到〈Where are you now〉時還高喊「Where are you now, Taiwan!」（台灣，你們在哪！）還用中文高喊「謝謝」，跟用台語親切問候「呷飽沒？」笑說，自己有入境隨俗學了一些台灣話。