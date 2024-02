卡倫史考特擔任紅髮艾德演唱會暖場嘉賓,一席金黃色西裝登場。(讀者提供)

「英倫情人」卡倫史考特(Calum Scott)今(3日)站上高雄世運主場館,擔任紅髮艾德(Ed Sheeran)演唱會暖場嘉賓,獻唱約40分、超過5首金曲,尤其到〈You Are The Reason〉時,台下還亮起手機燈海,由於該曲曾是台灣知名咖啡品牌指定使用廣告曲,到副歌時全場5.6萬人更跟著大合唱,讓卡倫感動表示這首歌帶給他很多力量,高喊「台灣,你們就是我的理由」,掀起第一波高潮。

卡倫史考特今天一席金黃色西裝登場,恰巧呼應了正夯高雄最夯的「黃色小鴨」,一開口就開心表示:「這是我第一次來到這裡,非常感謝你們!」唱到〈Where are you now〉時還高喊「Where are you now, Taiwan!」(台灣,你們在哪!)還用中文高喊「謝謝」,跟用台語親切問候「呷飽沒?」笑說,自己有入境隨俗學了一些台灣話。