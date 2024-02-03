有名嘴在政論節目中指稱，民進黨在立法院長選舉中接觸國民黨立委，開出八位數字以上利益，要求立委跑票等說法。民進黨敬告，如有證據，歡迎提供，民進黨絕對祭黨紀，並移送法辦。若無證據，民進黨將採取法律行動，以正視聽。
吳崢指出，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。
他說，如有證據，歡迎提供給民進黨與檢調，倘若涉及不法，民進黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。
吳崢也敬告，若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要民進黨將採取法律行動，以正視聽。
有名嘴在政論節目中指稱，民進黨在立法院長選舉中接觸國民黨立委，開出八位數字以上利益，要求立委跑票等說法。民進黨敬告，如有證據，歡迎提供，民進黨絕對祭黨紀，並移送法辦。若無證據，民進黨將採取法律行動，以正視聽。
吳崢指出，相關指控茲事體大，媒體評論須負舉證責任。
他說，如有證據，歡迎提供給民進黨與檢調，倘若涉及不法，民進黨絕對祭出黨紀處分，也將移送法辦。
吳崢也敬告，若無證據，相關人等不應含沙射影，傷及民進黨名譽，若有需要民進黨將採取法律行動，以正視聽。
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