霖宏科技董事長張枋霖更以個人名義，捐贈150萬教育助學金給嘉縣18所國中小學，藉此回饋鄉里。（阿里山英迪格酒店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

酒店團隊特別規畫時空膠囊封存儀式，將1年珍貴回憶與對未來期望放入時空膠囊中，等10年後再開封揭曉。（阿里山英迪格酒店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「阿里山英迪格酒店」一周年，在地各界熱情出席。（阿里山英迪格酒店提供∕呂妍庭嘉義傳真）

全台海拔最高的國際品牌酒店「阿里山英迪格酒店」，3日舉辦「山巒之巔感恩同行」一周年慶祝活動，投資方霖宏科技公司與霖雲國際開發公司共同捐贈1輛救護車及相關救護設備給嘉義縣消防局番路分隊，霖宏科技董事長張枋霖更以個人名義，捐贈150萬教育助學金給嘉縣18所國中小學，藉此回饋鄉里。

為感謝這一年在地的支持與協助，霖宏科技與霖雲國際開發公司所屬阿里山英迪格酒店秉持感恩的心及企業社會責任，捐救護車給番路分隊，為大阿里山地區醫療照護盡一份心力。張枋霖捐150萬教育助學金給縣內18所國中小學，這也是張枋霖連續第12年的助學金捐款，希望他拋磚引玉的善行，能讓偏鄉的教育能更被重視。

今「阿里山英迪格酒店」一周年活動上，阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽、嘉義縣副縣長劉培東、嘉縣文化觀光局局長徐佩鈴、霖宏科技董事長張枋霖、霖雲國際開發總經理張哲明、阿里山英迪格酒店總經理席雅酷(Jakub Sippl)以及台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡等貴賓出席，酒店團隊特別規畫時空膠囊封存儀式，將1年珍貴回憶與對未來期望放入時空膠囊中，等10年後再開封揭曉。

陳榮欽表示，阿里山英迪格酒店大量使用在地食材融入餐點，積極與在地商家及農會合作，將獨特鄒族文化及元素結合在飯店設計中，提供國際級服務品質，讓來訪旅客在舒適環境中欣賞阿里山之美。

劉培東則表示，阿里山是國內外知名的觀光景點，阿里山英迪格酒店開幕至今，積極深耕在地及永續發展，成功吸引更多旅客前來阿里山賞櫻、賞螢和賞楓，大大提升旅遊量能。

席雅酷說，阿里山英迪格酒店開幕不到1年，即獲「台灣最佳度假酒店領導品牌」殊榮，由衷感謝每一位光臨的賓客、專業熱忱員工以及合作夥伴的支持和信任，展望未來，會堅定地持續創新，傳遞「真正的待客之道」，並成為客人摯愛的傑出酒店！讓旅客來到台灣就想到阿里山，來阿里山就想到英迪格酒店，助力嘉義成為台灣指標性的觀光勝地。

除公益捐贈回饋外，經營團隊也推出新企畫，凡2月3日至3月3日期間入住阿里山英迪格酒店，就有機會抽中新加坡來回機票及新加坡加東英迪格酒店3天2夜雙人住宿券、價值2000元餐飲抵用券、高雄洲際酒店雙人住宿券、IHG One Rewards會員積分等多項大獎，另為迎接即將到來的阿里山櫻花季，阿里山英迪格酒店也預告將推出櫻花主題房，吸引賞櫻的旅客入住。