女星愛雅（張艾亞）從《大學生了沒》出道，去年11月與圈外男友「Ｗ先生」閃婚，成為幸福人妻，副業方面也經營的有聲有色，日子過得十分滋潤。怎料，近日她卻在社群媒體上說重話，大嗆「各種茶類可不可以離我遠一點。」

愛雅昨（2日）在IG上PO出一張笑得十分燦爛的照片，並甜甜的透露，是老公幫她拍的，特別標註「老公眼中的我」，但是被配文卻是寫下「最近身邊有好多好多讓我哭笑不得的事件，自詡應對進退還算得宜的我，居然也有些恐慌，這也是有好長一段時間，我盡量都不參加三人以上聚會的原因...」。

愛雅最後意有所指地說「總之，我最喜歡的就是真誠的人了啦！各種茶類可不可以離我遠一點」，暗指身邊遇到不少有心機的人，但好險婚姻沒有因此出現危機，讓她直言「我最慶幸的是，我老公也看得懂(茶)，老公您真聰明。」

貼文一出女星劉軒蓁也留言「老公看得懂(茶)，很難得欸！」，網友則表示「很自然清新的」、「牙好可愛」、「漂亮的愛雅，笑的合不攏嘴哈哈」、「老公讚喔」、「老公懂看(拍手)師父超美麗的」。