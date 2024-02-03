王齊麟3日現身鳳山體育館，參與羽球友誼賽。（Red Bull提供）

奧運金牌羽球國手王齊麟今（3日）與「世界球后」戴資穎、Lulu（黃路梓茵）現身高雄鳳山體育館，搭檔出席「Red Bull鬥拍」3對3比賽，3人合作無間，賽後還開心擊掌。而王齊麟與徐乃麟私交不錯，還受邀參與徐新洋婚禮，徐乃麟日前就在記者會上爆料，有把王齊麟介紹給籃籃認識，或許可以成就一對佳偶。王齊麟今被問此事，一臉不好意思說：「沒這件事啦！」

王齊麟坦言，近期在球場上的表現不佳，根本沒心思想交友這件事，「那個是乃哥開玩笑的，我們就是各自在各自領域努力。最近比賽狀況不好，沒時間去關注其他事，只把重心放在比賽上，希望7月底的巴黎奧運可以拿下好成績」。

戴資穎、王齊麟、Lulu首次組隊打球，戴資穎給予2位隊友高度肯定，王齊麟也覺得比賽過程很開心、放鬆。戴資穎說，今年過年會留在台灣養傷，全力準備法國公開賽；王齊麟下周五就會出國參加亞洲團體賽，3月參加法國公開賽，繼續努力備戰巴黎奧運。

Lulu在打球過程中意外被王齊麟的球K到，笑說：「是當頭棒喝！他們2人都很有男友力，有被保護的感覺，很有戀愛感。」