安溥3日身著復古幾何印花絲絨洋裝，為演唱會揭開序幕。（粘耿豪攝）

安溥3日身著復古幾何印花絲絨洋裝登場，為演唱會揭開序幕。（粘耿豪攝）

安溥3日身著復古幾何印花絲絨洋裝登場，為演唱會揭開序幕。（粘耿豪攝）

安溥今（3日）晚帶著「安溥・時寐」演唱會回到台北小巨蛋，唱完〈沒有寄的信〉她向全場打招呼，坦言心情有一點緊張，也要謝謝小巨蛋，她在這10年間完成好幾次的作品，一直覺得到小巨蛋就是要做作品，但這次是一個非常家常的演唱會，她把家人朋友、孩子幼兒園同學的家長都請到現場，希望大家可以開心悠閒地聽歌。

安溥說，「時寐」是她身為歌手的第1場個人演唱會，讓她覺得「人生待我不薄，前半生其實有一個結束跟開始，我非常謝謝讓這一切能夠發生的你們」，謝完歌迷，她更幽默自我介紹：「我今年42歲，脾氣有在改，有時很差，但是是一個好人。」接著演唱精心挑選John Lennon的〈in my life〉。

看到最愛的家人朋友全員到齊，她特別在台上介紹爸媽，現場有不少小朋友歌迷，她也馬上唱起〈寶貝〉，引起全場共鳴。而好友田馥甄、吳青峰也隱身在台下觀賞她的演出。

安溥上次攻蛋是前年耶誕節「潮水箴言」演唱會，去年3月本來要再戰高雄巨蛋，不料卻因突發的頸椎軟骨破裂，而緊急開刀，取消了演出；她為了不想讓歌迷等太久，去年8月在北流、高流舉辦「時寐」演唱會，至今已排了10多個城市巡演。

沒想到上周她唱完香港站後不慎感冒了，為了想趕快「排毒」，每天拚命做重訓流汗，今上台前仍不斷咳嗽，咳到喉嚨快要爛掉，她趕緊拿酒精噴麥克風、拿洗鼻器洗鼻子，所幸正式演出不受影響，以她獨有溫暖、療癒的歌聲帶來了令歌迷陶醉又感動的歌聲。