國產台糖安心豚梅花肉片近日遭檢出含瘦肉精西布特羅，各縣市衛生局兵分多路積極追查，農業部也至來源豬場進行移動管制，採集血清、毛髮及飼料等檢體送實驗室檢驗，釐清可能原因。有「豬博士」稱號的台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗直言，西布特羅的效果比萊克多巴胺還要好，但同時毒性也高近千倍，國際在食用動物上是全面禁止。

台中市食安處1月中前往國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「梅花肉片」，結果檢出0.002ppm的「西布特羅」，是近10年首次在後市場檢出，緊急通知販售業者將該批肉品全數下架並進行溯源，下游業者的部分共11家代送商，分布台中、花蓮縣、嘉義市、澎湖縣、桃園及台南等地，已移請所轄衛生局追蹤。

據《中央社》今（3）日報導，賴秀穗聽聞國產豬肉檢出西布特羅後直呼不可思議，因為西布特羅雖然與萊克多巴胺同樣都屬於瘦肉精，但西布特羅的毒性卻比萊劑高近千倍，如果誤食的話可能會導致心跳加快、心悸等心臟問題，甚至還會影響神經系統及呼吸系統，不論是牛、豬、雞等家禽，在國際上都是全面禁止使用於食用動物上的。

賴秀穗強調，雖然有些健美先生為了讓肌肉線條好看一點，很有可能會少量使用，但在食用動物上卻是禁止的，認為應擴大檢驗，避免先前的檢驗是否可能有誤的機率。