「抗衰老」是醫學新知、保健食品與美容護膚產品的熱門詞彙之一。業者廣告天花亂墜、產品價格貴森森，整體產值估達500億美元。專家提醒，抗衰老的關鍵成分是「褪黑激素」（melatonin），少了這個成分，所有抗衰老的作為都沒有意義；好消息是，只要睡足7到9小時，人體就能自然分泌。

英國《每日郵報》1日報導，褪黑激素能修復環境對於皮膚細胞造成的損傷，恢復並加強皮膚自我保護防線，排除環境的壓力因子，同時保留水分進入皮膚的管道，提亮眼周、淡化皺紋、重塑膠原蛋白、修復紫外線帶來的傷害。最棒的是，它可以免費取得，只要睡眠充足，身體就能產生褪黑激素。

然而很多愛美人士並未把睡眠列為護膚關鍵。睡眠不足會讓體內壓力荷爾蒙皮質醇（cortisol）濃度上升，皮質醇會降解膠原蛋白，導致皮膚過早下垂、產生皺紋。膠原蛋白與彈性蛋白等其他物質作用，能維持皮膚的輪廓、彈性與補充水分。

人體在正常情況下會自行分泌褪黑激素。攝取過量可能會對身體造成危險，例如嘔吐、呼吸困難。

美國德州休士頓皮膚科醫師薩鐸（Quynh-Giao Sartor）說明，人體在睡眠期間重獲膠原蛋白、彈性蛋白等蛋白質，以此修復、強化膚質。優質睡眠能讓身體有更多時間分泌這些蛋白質，讓分泌量達到健康標準。休息足夠，皮膚獲得的好處顯而易見，長期睡眠不足會加速皮膚衰老，例如皺紋、暗沉、下垂。

醫師認為，「抗衰老」需要的不僅僅是醫美藥劑與市售產品，身體「關機」休息7到9小時，褪黑激素分泌之後，就會啟動修護皮膚機制。褪黑激素是效果強大的抗氧化劑，能對抗損害細胞並導致細胞加速老化的自由基。褪黑激素對於逆轉曬傷引發的問題（例如老人斑）尤其有用。體內自由基多於抗氧化劑時會導致細胞損傷，進而引發各種健康問題，例如衰老、發炎、慢性疾病。

加州聖地牙哥皮膚科醫師帕姆（Melanie Palm）說，長期觀察，睡眠過程分泌褪黑激素有助於預防皺紋增生、老人斑、皮膚鬆垮等老化跡象。每天睡足7到9小時、晝夜節律調整得宜，對於護膚很重要。

此外，腦下垂體分泌的人類生長激素（HGH）負責刺激細胞生長、繁殖與再生，這種激素在深度睡眠時的分泌量最高，此時身體正處於修復過程。HGH有「青春之泉」之稱，分泌量隨年齡增長而遞減。