華盛頓州警方表示,一名當地男子在家裡車庫內發現了一枚生鏽的火箭,實際上是空對空核火箭彈,不過這個古董裡面沒有核彈頭,只剩下籌載用的火箭本體跟殼,而屋主也只是聯絡美國空軍國家博物館,希望他們拿去收藏,警方和拆彈小組到場也只是為了確保這個古老的火箭是否安全,隨後也確認了一點也不嚴重,官員表示,如果真的有核彈頭,那就得疏散附近15萬人。

這枚火箭屬於屋主已故的鄰居,最初是從一場資產拍賣中所購得,警方最終認定這是一個沒有爆炸危險的文物。(Bellevue Police Department)

據《英國廣播公司》(BBC)3日報導,上週三(31日),美國俄亥俄州美國空軍國家博物館(National Museum of the US Air Force)向貝爾維尤市(Bellevue)的警方舉報了一個相當不尋常的捐贈,警方隨即派遣拆彈小組(EOD)前往捐贈者的家中。

後來警方的聲明稿表示,這個裝置實際上是「AIR-2 Genie」無導引空對空核火箭,設計用於攜帶1500噸級的W25核彈頭。當然這個古董並未安裝彈頭,所以對整個社區都未構成任何威脅。

貝爾維尤警局發言人泰勒(Seth Tyler)本週五(2日)表示:「這個裝置基本上只是火箭燃料的油箱」「實際上,我們的拆彈小組成員還問我們為什麼要發布一條關於一塊破銅爛鐵的新聞稿。」

捐贈者不願透露身份,而且對媒體的報導「感到很生氣」,泰勒表示,似乎博物館並未提前通知捐贈者他們已經報警了。

泰勒表示:「他很慷慨地讓我們看了一下,隨後我們確定它是安全的,」官員們表示因為沒有核彈頭,這擁有15萬人口的城市無需進行大規模撤離。

該男子告訴警方,這枚火箭屬於一位已故的鄰居,最初是從一場資產拍賣會中購得的,警方最終認定這是一個「沒有爆炸危險的文物」。