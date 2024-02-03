周日（2月4日）二十四節氣的立春報到，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，由於太歲當天下午4時28分「立春」，這一時刻兔、龍年太歲正式交接，天地陰陽磁場甚為混亂，建議2024年龍年犯太歲4生肖「躲春」，避開搬遷、探病、理髮及參加喪事，以化解一整年的災禍。

楊登嵙表示， 2024年龍年犯太歲的生肖，生肖屬龍（值太歲）、狗（沖太歲）、龍（刑太歲）、牛（破太歲）、屬兔（害太歲），尤其屬龍（刑太歲）又（值太歲），這4個生肖者建議「躲春」，而且這一天不能有口舌之爭，必須和和睦睦、心平氣和地迎接這一天。

楊登嵙指出，有些地方習俗更嚴謹，在「躲春」這天不宜搬遷、探病、理髮及參加喪事等，以免招惹晦氣及不良磁場，影響一整年的運氣，他建議在房間裡或者任何一個地方安靜待上兩個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，儘量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，這樣就能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。

楊登嵙提到，2024年歲次甲辰年，木龍年，甲為木，辰為土，水生木，「水」及「木」是今年的開運元素，黑色屬「水」，易經數字3和8結合後，會引動「水」的無形磁場，他分享龍年隨身開運撇歩，將黑豆（屬水）數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內，引動好運的「水」及「木」磁場元素，讓新的一年好運全開，好運旺旺來。