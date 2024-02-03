香港資深DJ鄭啟泰今（3日）傍晚傳出過世，享年56歲，而新城廣播公司代家屬發出公告，透露他昨晚突然腹瀉、腳抽筋，凌晨送往醫院並住進ICU，傍晚仍不治離開人世。

新城廣播公司的在公告中表示：「我們懷著沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」

透露他昨晚出現腹瀉、腳抽筋，凌晨送往醫院，住進ICU後陷入昏迷，父母、家人、同事、朋友、老同學都陪伴在側，但仍在黃昏時分安詳離開，「由於事發突然，希望大家多留空間給啟泰家人處理後事，感謝大家體諒」。

鄭啟泰1日時才向同居2年女友、溜冰國手王雁芝求婚成功，未料才過2天就傳出噩耗，女友難過也向《東網》表示，因為發生得太突然，她現在仍難以接受，現在還不知道他確切死因，要等醫生檢查，透露2天前還在討論婚禮細節。而她稍後也在IG發文「你最愛的餃子，一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩，可惡的你，整鬼一點都不好玩。掛念你。」

王雁芝在IG限時動態訴心情。（圖／取自王雁芝IG）

鄭啟泰和同為DJ的黎海珊有過一段婚姻，但僅維持5年就離婚，他曾透露因為太年輕沒見識過花花世界，經不起誘惑，婚後認識不少女孩子，因為太花心才分開。