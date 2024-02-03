立法院長韓國瑜甫上任，2日未進辦公室，就在網路上被鋪天蓋地狂轟，藍營認為「黑韓」產業鏈又再度開張。韓國瑜今天(3日)曝光自己的行程表示，這幾天他除了在外私下拜會請益及表達感謝之外，更花了些時間密集與幾位朋友洽談，他很高興總算順利覓得幾位立院合適的幫手。

韓國瑜今(3日)在臉書粉專表示，國會新氣象，從化解朝野不必要的惡意開始。前一晚他正式接下院長重擔，為求本屆國會議事順暢與人事穩定，這幾天除了在外私下拜會請益及感謝之外，更花了些時間密集與幾位朋友洽談，很高興總算順利覓得幾位立院合適的幫手。

韓國瑜指出，選戰激情已經落幕，民意期待國家繼續前進。烏煙瘴氣的政治口水與漫天的不實互批攻訐，絕非人民所樂見。新國會新氣象，期盼大家多存一份善意及包容，他也期許自己能扮演好國會議長的角色，恪遵憲法、確保議事中立，守護國會尊嚴，及權力分立與監督制衡的憲政體制，共同推進國家改革向前，不辜負全民的期待。