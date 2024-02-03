今天（3日）受東北季風影響，北部低溫僅17度左右，其他地區溫暖舒適，嘉義、高雄高溫甚至破30度，明天（4日）東北季風減弱，白天北部回溫至25度，不過下周一（5日）鋒面通過後天氣會有明顯轉變，過年期間甚至會有冷氣團來襲，要一直到初四（13日）才會逐漸好轉。

中央氣象署最新資訊顯示，明天東北季風減弱，各地清晨低溫約17至20度，北部白天溫度回升至25度左右，東半部約23度，中南部則在28度上下，不過近山區高溫上看30度以上；降雨部分，東半部、恆春半島有局部降雨，南部受中層雲系影響降雨機率也稍增，晚間鋒面接近後西半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，這道鋒面預計會在4日入夜至5日清晨時通過。

下周有冷氣團來襲，各地都會明顯變冷。（圖／中央氣象署）

鋒面通過後，下周一天氣將有明顯轉變，各地降雨機率都會提升，尤其上半天雨勢較明顯，待鋒面遠離將轉吹東北風，北台灣氣溫稍降，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲；下周二（6日）持續受東北季風影響，北台灣氣溫較低，其他地區早晚感受也較涼。

下周三至下周五（7日至9日）冷空氣持續增強，最終將達到大陸冷氣團等級，北台灣氣溫急墜，其他地區溫度也會下降，加上華南雲雨區東移，全台都會陷入又濕又冷的天氣，尤其以北台灣雨勢較明顯；下周六（10日）持續受大陸冷氣團影響，各地天氣依然冷涼，不過水氣有所減少，除基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及西半部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署指出，下周一台中以北3500公尺以上高山，下周三至下周五3500公尺以上高山都有零星降雪的機率，山區道路可能會有結冰的狀況，民眾若上山追雪需注意自身安全；另外，下一波冷氣團會一直影響到大年初四才有減弱的趨勢，且因為冷空氣強度變化性高，未來是否會更冷，氣象署將持續觀測。