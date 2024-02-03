台糖冷凍安心豚梅花肉片檢出瘦肉精成分，衛生局昨日接獲消息後立即前往16家全聯稽查，發現店家上有20包該產品，經釐清確認進出資料，昨日1家全聯門市下架20包台糖梅花肉片非屬該批(2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513）產品。不過，今日衛生局也在蜜鄰台糖超商發現，該店曾進貨含有瘦肉精豬肉10包，共賣出1包，後因店家冰箱壞掉退回廠商9包。

衛生局表示，衛生局擴大查察本市全聯門市130家、7家國防部福利事業管理處所屬國防部福利站及蜜鄰便利超商4家，均未販售上述違規產品；另經釐清確認進出資料，昨日1家全聯門市下架20包台糖梅花肉片非屬該批(2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513）產品。

不過，衛生局今日接獲台南市衛生局通知該批產品流向本市僅1家超商，經查該超商於112年12月進貨10盒，已售出1盒，日前因冰箱故障退回9盒，今查架上已無該批產品。